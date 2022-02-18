الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.52%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.52% أي ما يعادل 234 نقطة، وأقفل عند مستوى 45675 نقطة .

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 113.634.774 سهماً، وتم التداول على أسهم 348 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 178 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 148 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة .