الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.52%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.52% أي ما يعادل 234 نقطة، وأقفل عند مستوى 45675 نقطة .
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 113.634.774 سهماً، وتم التداول على أسهم 348 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 178 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 148 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة .
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