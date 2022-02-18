شكرا لقرائتكم خبر عن 129 ألف مستفيد باليمن من مشروع مركز الملك سلمان لدعم التغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.

واستفاد من المشروع خلال شهر يناير 2022م، 129.568 شخصا، حيث جرى فرز 25.145 طفلا، وتقديم العلاج لـ 1.368 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 2.676 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 2.904 أطفال لوقايتهم من سوء التغذية.

وجرى فرز 15.024مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 3.354 حالة، فيما حصلت 16.245 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 53.457 مراجعة من أنشطة التوعية، و 9.395 مستفيدة من ركن المشورة، ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة في اليمن، استفاد منها 600 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

وفي مديرية حجر بمحافظة حضرموت، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 133 طنًا و750 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا، استفاد منها 7500 فرد، وتزن السلة الغذائية الواحدة حوالي 107 كيلو غرامات، تحتوي على سبعة أصناف تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للمستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021-2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.