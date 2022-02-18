رئيس جمهورية البيرو يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استقبل فخامة الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس رئيس جمهورية البيرو، في القصر الرئاسي، بالعاصمة ليما، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.