الجبير يلتقي رئيسة برلمان جمهورية البيرو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان لجمهورية البيرو، بمعالي رئيسة البرلمان ماريا ديل كارمن الفا برييتو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ‎

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.