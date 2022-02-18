أخضر السلة في المجموعة الأولى لبطولة آسيا مع منتخبات إندونيسيا وأستراليا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وضعت قرعة نهائيات البطولة الآسيوية لكرة السلة التي أجريت اليوم في إندونيسيا المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب إندونيسيا “مستضيف البطولة” وأستراليا والأردن في البطولة التي ستقام في الفترة بين 12-24 يوليو القادم.

وبحسب أنظمة البطولة يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى ربع النهائي ، وصاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى سيقابل ثالث المجموعة الثانية للحصول على بطاقة التأهل لربع النهائي ، بينما يلعب ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى والفائز يتأهل أيضاً لربع النهائي.