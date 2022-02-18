تحتفل مدارس تعليم الزلفي بيوم التأسيس تحت شعار “يوم بدينا”، وفق البرامج والفعاليات المعتمدة، على أن يكون الاحتفاء يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 من شهر رجب، مع مراعاة كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار “كورونا”.
ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، جميع مدارس المحافظة بالاحتفاء بيوم التأسيس بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة وبناءً على تعميم وزير التعليم.
وأكد “الطريقي” تخصيص الخمس دقائق الأولى من الحصص الدراسية للتحدث عن تاريخ الدولة السعودية الأولى، بالإضافة إلى إحياء الموروث التقليدي للأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى.تعليم الزلفي يوم التأسيس
18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443 03:53 PM
فعاليات تنطلق يومي الأحد والاثنين المقبلين تراعي الاحترازات والتدابير الصحية“يوم بدينا”.. مدارس الزلفي تتهيأ للاحتفاء بيوم التأسيس “5 دقائق تاريخ وأزياء”
تحتفل مدارس تعليم الزلفي بيوم التأسيس تحت شعار “يوم بدينا”، وفق البرامج والفعاليات المعتمدة، على أن يكون الاحتفاء يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 من شهر رجب، مع مراعاة كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار “كورونا”.
ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، جميع مدارس المحافظة بالاحتفاء بيوم التأسيس بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة وبناءً على تعميم وزير التعليم.
وأكد “الطريقي” تخصيص الخمس دقائق الأولى من الحصص الدراسية للتحدث عن تاريخ الدولة السعودية الأولى، بالإضافة إلى إحياء الموروث التقليدي للأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى.
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