سلمان للإغاثة يوزع 100 حقيبة شتوية للمتضررين في الغيضة بالمهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 حقيبة شتوية للمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة في اليمن، استفاد منها 600 فرد. ويأتي ذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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