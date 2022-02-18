سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 133 طنًا من السلال الغذائية في حضرموت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 133 طنًا و750 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7500 فرد، وتزن السلة الغذائية الواحدة حوالي 107 كيلو غرامات، تحتوي على سبعة أصناف تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للمستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021-2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.