محمد بن مسعود - الدمام - تُوفيت والدة الزميل المدقق بشير يوسف؛ اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها. أسرة تحرير “الخليج 365”، تتقدّم بأخلص التعازي للزميل “بشير”؛ وأسرته، وأهله، البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443 03:05 PM وفاة والدة الزميل “بشير يوسف” وفاة والدة الزميل “بشير يوسف” تُوفيت والدة الزميل المدقق بشير يوسف؛ اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها. أسرة تحرير “الخليج 365”، تتقدّم بأخلص التعازي للزميل “بشير”؛ وأسرته، وأهله، البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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