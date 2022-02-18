كورنيش شاطئ بيش.. الزوار يتوافدون عليه طوال العام

محمد بن مسعود - الدمام - عزّز مكانته كواحد من أفضل المواقع السياحية في جازان

يشهد كورنيش شاطئ محافظة بيش، الذي يمتد على الشاطئ الشمالي لبحر بيش بطول “1.7” كيلومتر هذه الأيام إقبالًا من المتنزهين من أهالي المنطقة وخارجها، وكذلك من العاملين بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الواقعة على مقربة من الشاطئ، مما يؤكد أهميته كواحد من أفضل المواقع السياحية في جازان.

ولوحظ مدى الإقبال على الشاطئ وما نفذ به من أعمال شركة أرامكو السعودية التي تشرف عليها بلدية محافظة بيش لخدمة أهالي المنطقة وزوارها ومنسوبي مصفاة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية حيث سجل الشاطئ خلال الأسبوع الحالي توافد أكثر من 10 آلاف زائر.

وتتكامل الخدمات المقدمة للزوار من خلال قيام حرس الحدود انطلاقاً من مقره بالشاطئ بأعمال المراقبة حرصاً على سلامة مرتادي شاطئ بيش السياحي، ومرفأ خاص بالصيادين من أبناء المحافظة إلى جانب ممشى وممرات وزعت على جنباتها الأشجار والورود الطبيعية؛ مما جعل من الشاطئ تحفة جمالية تمنح الزوار الراحة والمتعة وقضاء أفضل الأوقات.

ويعد الكورنيش مصدر جذب لكثير من الزوار؛ نظراً لروعة تصميمه وشكله والخدمات السياحية والترفيهية المقدمة فيه، بما يشمل الساحات والمسطحات الخضراء والملاعب الرياضية والجلسات الشبابية والجلسات المخصصة للعائلات والخدمات المساندة الأخرى التي توفر احتياجات مرتادي الشاطئ من تلك المواد والخدمات، مما يؤكد أهميته كواحد من أفضل المواقع السياحية في جازان، التي تمنح زائره الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات.محافظة بيش كورنيش شاطئ محافظة بيش