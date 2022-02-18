محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، العقيد بندر بن حسن آل عقران، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “عميد”.
وقدّم اللواء “الزهراني” التهنئة للعميد “آل عقران”، متمنيًا له التوفيق والسداد في القيام بواجباته لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
ورفع “آل عقران” أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.
“آل عقران” إلى رتبة عميد بـ”مدني عسير”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-18
قلّد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، العقيد بندر بن حسن آل عقران، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “عميد”.
وقدّم اللواء “الزهراني” التهنئة للعميد “آل عقران”، متمنيًا له التوفيق والسداد في القيام بواجباته لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
ورفع “آل عقران” أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.
18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443
02:29 PM
قلّد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، العقيد بندر بن حسن آل عقران، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “عميد”.
وقدّم اللواء “الزهراني” التهنئة للعميد “آل عقران”، متمنيًا له التوفيق والسداد في القيام بواجباته لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
ورفع “آل عقران” أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.
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