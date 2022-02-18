شارك متدربو ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الفعاليات المصاحبة للملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض التي تنظّمها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، وجامعة دار العلوم، ومجلس شباب المنطقة، خلال الفترة من 14 – 17 فبراير.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز القيم المجتمعية لما يضيفه من معارف وتجديد لروح التنافس للبذل والعطاء للشباب من خلال ثلاثة معارض مصاحبة، أحدها للابتكارات، وآخر للمبادرات المجتمعية، ومعرض للفن التشكيلي التنموي.
وأكّد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل؛ أن الاهتمام بفئة الشباب التي تشكل 70% من المجتمع السعودي واجب وطني من حيث حسن التوجيه والإرشاد وتوفير الفرص المناسبة لهم للاستزادة من العلوم والمعارف والخبرات في جميع المهارات، بهدف تمكين الشباب التقني السعودي من الإبداع والتطور في المجالات الثقافية والتقنية والاجتماعية وتعزيز ثقافة التطوع ليكونوا عناصر فاعلين في تنمية وطنهم وازدهار مستقبلهم.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
متدربو “تقني الرياض” يشاركون في ملتقى الشباب الرابع بجامعة دار العلوم
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2022-02-18
شارك متدربو ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الفعاليات المصاحبة للملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض التي تنظّمها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، وجامعة دار العلوم، ومجلس شباب المنطقة، خلال الفترة من 14 – 17 فبراير.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز القيم المجتمعية لما يضيفه من معارف وتجديد لروح التنافس للبذل والعطاء للشباب من خلال ثلاثة معارض مصاحبة، أحدها للابتكارات، وآخر للمبادرات المجتمعية، ومعرض للفن التشكيلي التنموي.
وأكّد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل؛ أن الاهتمام بفئة الشباب التي تشكل 70% من المجتمع السعودي واجب وطني من حيث حسن التوجيه والإرشاد وتوفير الفرص المناسبة لهم للاستزادة من العلوم والمعارف والخبرات في جميع المهارات، بهدف تمكين الشباب التقني السعودي من الإبداع والتطور في المجالات الثقافية والتقنية والاجتماعية وتعزيز ثقافة التطوع ليكونوا عناصر فاعلين في تنمية وطنهم وازدهار مستقبلهم.
18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443
01:31 PM
لتعزيز القيم المجتمعية واكتساب المعارف وتجديد التنافس للبذل والعطاء
شارك متدربو ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الفعاليات المصاحبة للملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض التي تنظّمها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، وجامعة دار العلوم، ومجلس شباب المنطقة، خلال الفترة من 14 – 17 فبراير.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز القيم المجتمعية لما يضيفه من معارف وتجديد لروح التنافس للبذل والعطاء للشباب من خلال ثلاثة معارض مصاحبة، أحدها للابتكارات، وآخر للمبادرات المجتمعية، ومعرض للفن التشكيلي التنموي.
وأكّد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل؛ أن الاهتمام بفئة الشباب التي تشكل 70% من المجتمع السعودي واجب وطني من حيث حسن التوجيه والإرشاد وتوفير الفرص المناسبة لهم للاستزادة من العلوم والمعارف والخبرات في جميع المهارات، بهدف تمكين الشباب التقني السعودي من الإبداع والتطور في المجالات الثقافية والتقنية والاجتماعية وتعزيز ثقافة التطوع ليكونوا عناصر فاعلين في تنمية وطنهم وازدهار مستقبلهم.
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