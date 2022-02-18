محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2022-02-18 توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. 18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443 01:25 PM تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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