الارشيف / اخبار السعوديه

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2022-02-18

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443

01:25 PM

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا