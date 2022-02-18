شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج " إنتاجي" لتدريب 40 شاباً مهنياً بمحافظة رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُختتم أمس البرنامج المهني "إنتاجي" الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع جمعية رؤوم لرعاية الأيتام . وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية منور الشيحي أن البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين تم خلاله تدريب 40 شاباً من أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والأيتام على دورات مهنية في مجال الميكانيكا والكهرباء، وتأهيلهم معرفياً ومهنياً على أنواع المحركات وكيفية صيانتها ومعرفة أساسيات التمديدات الكهربائية والتعامل معها.