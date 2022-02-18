شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنّئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.