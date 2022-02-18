مصر.. “الأرصاد الجوية” تحذّر من عدم استقرار ومنخفض جوي وأمطار وسيول مساء اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين مما ستشهده البلاد بداية من مساء اليوم الجمعة، حيث تتعرّض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وطبقاً لوسائل إعلام محلية، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتباراً من مساء الجمعة، أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو؛ ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
“غانم”، أضافت أن هذه الموجة تبدأ الجمعة، وتنتهي الأحد، ويصاحبها تساقط أمطار تصل حد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.
وقالت إن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور، وتكون خفيفة على القاهرة.
وشددت أن فصل الشتاء لم ينته بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة.هيئة الأرصاد الجوية مصر
18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443 01:13 PMمصر.. “الأرصاد الجوية” تحذّر من عدم استقرار ومنخفض جوي وأمطار وسيول مساء اليوم
حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين مما ستشهده البلاد بداية من مساء اليوم الجمعة، حيث تتعرّض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وطبقاً لوسائل إعلام محلية، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتباراً من مساء الجمعة، أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو؛ ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
“غانم”، أضافت أن هذه الموجة تبدأ الجمعة، وتنتهي الأحد، ويصاحبها تساقط أمطار تصل حد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.
وقالت إن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور، وتكون خفيفة على القاهرة.
وشددت أن فصل الشتاء لم ينته بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة.
الكلمات المفتاحية
قد يهمك أيضاً :-
- باريس.. هل يتم حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية في فرنسا؟
- احذروا هذا النبض في القلب يهدّد حياة الإنسان.. أخصائي باطنة روسي يوضّح
- سفارة المملكة في هولندا تحذّر من عاصفة هوائية شديدة الخطورة
- وفاة الطفل "حيدر" بعد 3 أيام من سقوطه في بئر بولاية زابل الأفغانية
- اخبار الخليج - المؤيد يناقش مع صلاح الدين فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. "الأرصاد الجوية" تحذّر من عدم استقرار ومنخفض جوي وأمطار وسيول مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.