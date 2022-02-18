اخبار الخليج – المؤيد يناقش مع صلاح الدين فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة، رجل الأعمال صلاح صلاح الدين. وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بالجهود التي يبذلها السيد صلاح الدين في دعم القطاع الرياضي وخاصة الجوانب الاستثمارية في المنشآت الرياضية. ومن جانبه أشاد صلاح الدين بالدور الذي يقوم به الوزير المؤيد في دعم القطاع الشبابي والرياضي وحرصه على الارتقاء بهذين القطاعين عبر تقديم المبادرات النوعية. وناقش سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مع السيد صلاح صلاح الدين فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية.

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