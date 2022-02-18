أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها عن حالات كورونا في المملكة، تسجيل 933 خالة حرجة، و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت “الصحة” إنه تمّ تسجيل (1376) حالة مؤكّدة بالفيروس، وتعافي (2596) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (933) حالة، وتسجيل (3) حالات وفاة.
وبيّنت “الصحة” أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (737334) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (707492) حالة، والحالات النشطة (20861)، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات (8981) حالة ـ يرحمهم الله جميعاً ـ.
ونصحت “الصحة”، الجميع، بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443 01:01 PM
بلغ عدد الحالات النشطة “20861”في بيان “الصحة” اليوم عن كورونا في المملكة: 933 حالة حرجة و3 وفيات
أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها عن حالات كورونا في المملكة، تسجيل 933 خالة حرجة، و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت “الصحة” إنه تمّ تسجيل (1376) حالة مؤكّدة بالفيروس، وتعافي (2596) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (933) حالة، وتسجيل (3) حالات وفاة.
وبيّنت “الصحة” أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (737334) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (707492) حالة، والحالات النشطة (20861)، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات (8981) حالة ـ يرحمهم الله جميعاً ـ.
ونصحت “الصحة”، الجميع، بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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