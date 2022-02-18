الندوة العالمية تقيم مستوصفًا طبيًا جديدًا في قيرغيزيا والأهالي يلهجون بالدعاء للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - قام مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا بتشييد مستوصف طبي جديد في قرية (قارا قولوت) بمدينة (أوزغين) بمحافظة (أوش) التي تبعد عن العاصمة بيشكيك بـ (697). ويخدم المستوصف أكثر من (6500) نسمة من المنطقة كثيفة السكان.

ويشير مدير مكتب الندوة د. محمد ماضي إلى أن المنطقة كانت في حاجة ماسة إلى هذا المستوصف حيث يغلب على أهلها الفقر والحاجة ويجد سكانها صعوبة في توفير الرعاية الصحية ولا توجد مراكز صحية قريبة منهم.

وتسهم الندوة العالمية بجهودها في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع القيرغيزي عبر ما قدمته من بناء وإقامة المستوصفات الصحية في العديد من المناطق النائية والفقيرة وتسييرها للقوافل الطبية ودعمها للمستشفيات بالأجهزة والمستلزمات، وهو ما لمسته الحكومة وثمنته وزارة الصحة القيرغيزية وأشادت به في أكثر من مناسبة. كما عبر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذا العمل الحيوي وعن شكرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، سائلين الله أن يديم عليها الأمن والأمان والرخاء والاستقرار لما تقدمه من الأعمال الإنسانية الخيرة في كل مكان.