تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 71ر138 نقطة أو 51ر0% ليصل إلى 16ر27094 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) . كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 25ر8 نقطة، أو43ر0%، ليصل إلى 99ر1922 نقطة. أخبار قد تهمك

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