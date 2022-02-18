محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأكاديمي الروسي فاديم بوكروفسكي، أن خبراء المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لوكالة حماية المستهلك في روسيا، يبتكرون طريقة جينية لعلاج مرض نقص المناعة البشرية. ويشير الأكاديمي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن “خبراء المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، يستخدمون نهجا مختلفا بعض الشيء، ينتمي أيضا إلى طرق العلاج الجيني، حيث باستخدام تقنية خاصة تفصل أجزاء من الجينوم التي فيها الفيروس. وقد حقق الباحثون تقدما محددا في هذا الاتجاه”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ويضيف بوكروفسكي، إلى أنه تستخدم في بلدان عديدة طريقة تتضمن أخذ خلايا من الشخص المصاب وبعد تعديلها تعاد إلى الجسم لتحل تدريجيا محل الخلايا المعرضة للإصابة بالمرض. ولكن يجب أن نعلم، أن أي طريقة مرتبطة بتغير الجينوم البشري، تحتاج إلى فحص عميق وشامل للتأكد من أنها آمنة ولن تلحق اي ضرر بالجسم. لذلك فإن هذه الدراسات تجري ببطء كبير، وتحتاج إلى مخصصات مالية كافية. المصدر: نوفوستي

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة جديدة لعلاج نقص المناعة البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.