“الموارد البشرية”: لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص “أيام العمل”

محمد بن مسعود - الدمام - نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.
وأوضح “آل حماد” إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف إلى أنه قد الخليج 365 طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.
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