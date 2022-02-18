تسجل 25920 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 492 وفاة في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) إلى 42.78 مليون بعد تسجيل 25920 إصابة جديدة. وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510905 بعد تسجيل 492 وفاة جديدة.

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