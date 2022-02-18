إطلاق فعاليات الدورة العلمية الـ28 لتحفيظ المتون بنجران

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أمس، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالمنطقة “بصائر” ، فعاليات الدورة العلمية الـ28 لتحفيظ المتون لعام 1443هـ، وذلك بجامع الوادعي بحي الفهد الجنوبي.

وتتناول الدورة التي تستمر ثلاثة أيام ، وتعقد بعد صلاة العصر والمغرب و العشاء التعليق على كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، وتوضيح كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري، وشرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام ، علمًا أن كتب المتون توزع خلال الدورة مجانًا، وستقدم شهادات معتمدة للحضور في نهاية الدورة، علاوة على بث الدورة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.