تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 107375 . وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

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