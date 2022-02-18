«الجوازات» تعلن تعليق سفر المواطنين إلى 17 دولة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للجوازات، عن تعليق سفر المواطنين إلى 17 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف حساب “الجوازات” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الدول المحدثة التي تم تعليق السفر إليها والتي شملت 17 دولة، هم: لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول : ” كرماً قائمة محدثة للدول الممنوع السفر إليها.. وهل ما زالت مصر والإمارات من الدول الممنوع السفر إليها؟”.

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وجاءت الإجابة لتؤكد بذلك، حذف مصر والإمارات من قائمة الدول الممنوع السفر إليها.