محافظ البدع يرأس الاجتماع الأول للمجلس المحلي في دورته الثالثة بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – تبوك رأس محافظ البدع إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه اليوم اجتماع المجلس المحلي الأول في دورته الثالثة بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس. واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والمشروعات القائمة والخطط المستقبلية لتطوير المحافظة.

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