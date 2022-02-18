تعليم ينبع ينفذ ورشة عمل بعنوان “تنظيم عمل المعاهد والمراكز بينبع”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفذت إدارة تعليم ينبع أمس ورشة عمل بعنوان “تنظيم عمل المعاهد والمراكز بينبع” وذلك في معهد اطمئن للغات، وتهدف الورشة التي نظمها مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم ينبع وقدمتها مشرفة التعليم العالمي خديجة عبد الله الشنقيطي بمشاركة عدد من مديرات المعاهد والمراكز والمشرفات، إلى تنظيم وتأطير عمل المعاهد والمراكز وفق نظام موحد.

وذكرت الشنقيطي أن تنفيذ الورشة يأتي في إطار تجويد العمل وتوحيد الإجراءات التنظيمية والإدارية في معاهد اللغة والمراكز الخاصة بينبع، وجهود إدارة التعليم الأهلي للنهوض بالتدريب والتطوير المهني بالمحافظة، وزيادة نسبة الاستثمار التعليمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة الرامية لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص بالتعليم.

وأوضحت أن الورشة التدريبية تناولت عدة محاور تضمنت الدليل التنظيمي للمعاهد والمراكز، وتشكيل المجالس واللجان الإدارية في المعاهد والمراكز، والوصف الوظيفي لموظفات المعاهد والمراكز، والدليل الإجرائي للمعاهد والمراكز والعمليات الإدارية، والتقييم السنوي، واعتماد الشهادات ولائحة المخالفات.

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وبينت الشنقيطي بأن الورشة خرجت بالعديد من التوصيات منها توحيد الهيكلة التنظيمية من خلال تطبيق الدليل التنظيمي لإدارة معاهد تبوك والحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من عدة جهات، توحيد العمليات الإدارية من خلال تطبيق الدليل الإجرائي لإدارة معاهد تبوك المطبقة لنظام الجودة والحاصلة على شهادة الإيزو العالمية للجودة الإدارية ، الالتزام ببنود التدقيق الداخلي تمهيدًا للتقييم السنوي من قبل الجهة الإشرافية ، التعاون بين المعاهد والمراكز في كل ما من شأنه النهوض بالعملية التدريبية في ينبع ، تجهيز معامل اللغة ومصادر التعلم لتحسين أداء المتدربات في اللغات، التأكيد على ضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي بما فيه الصالح العام.