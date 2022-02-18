محمد بن مسعود - الدمام - تسبب الانتفاخ والتورم في الوجه.. طبيبة روسية تحذر من تناول هذه الأطعمة!

كشفت إخصائية التغذية، إيرينا كاراييفا، عن الأطعمة التي تثير الانتفاخ.

وقالت كاراييفا إن الكثير من الناس يشتكي من التورم، لذلك إذا كنت ترغب في تجنبها، يجب عليك التخلي عن بعض المنتجات، مثل منتجات الألبان. الحليب كامل الدسم، والقشدة، والجبن، فكلها تسبب التورمات في الوجه، وفق “سبوتنيك”.

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ولفتت إلى أنه من الأفضل استخدام منتجات حليب الماعز أو منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز، مبينة: “السكر يرفع مستويات الأنسولين في الدم ويحتفظ بالماء، لذلك يمكن أن يكون خبز القمح ومنتجاته من الأسباب الرئيسية للتورم”.

وأشارت إلى أن أكبر خطأ في الوذمة هو التوقف عن شرب الماء، لأنه غالبًا ما يكون الانتفاخ بسبب الجفاف، كما حثت على اتباع نمط حياة صحي، شرب كمية كافية من الماء والنوم في الوقت المحدد، وبعد ذلك أسبوعين سيختفي التورم.