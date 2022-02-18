محمد بن مسعود - الدمام - تُسبب مرض قاتل .. طبيب إسباني يحذر من بخاخات الأنف

حذر طبيب أنف وأذن وحنجرة في المستشفى السريري في سانتياغو دي كومبوستيلا، وعضو الجمعية الإسبانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، كريستيان كالفو، من بخاخات الأنف.

وقال: “في الأيام الأولى، يعمل الدواء بشكل رائع، يضيق الغشاء المخاطي للأنف، مما يحرر المساحة ويسمح بالتنفس بشكل أفضل، سرعان ما يتسبب في متلازمة الارتداد”.

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وأشار:” عندما يضعف تأثير الدواء، يتضخم الغشاء المخاطي بشكل أكبر، يجب إعادة استخدام الدواء. هذا يخلق حلقة مفرغة”، وفق صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية.

ولفت:” تعاطي مثل هذه المواد يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط، وانثقاب الحاجز الأنفي، والسكتة الدماغية، وكذلك إثارة مخاطر على نظام القلب والأوعية الدموية”، موضحا:”قوة الإرادة فقط هي التي تساعد على التخلص من الاعتماد على بخاخات الأنف”.