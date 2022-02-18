محمد بن مسعود - الدمام - 5 أطعمة يجب عليك تناولها في وجبة الإفطار لإنقاص الوزن.. تعرف عليهن

كشف مجموعة من أطباء التغذية عن ضرورة احتواء وجبة الإفطار على صنف واحد من 5 أصناف معينة على الأقل، لضمان خسارة الوزن، وفقا لـ “سبوتنيك”.

5أطعمة يجب عليك تناولها بوجبة الإفطار

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البيض

الصنف الأول هو البيض، لما يحتويه من بروتين كما أنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأخرى، كما أن ما يحتويه من نسبة بروتين عالية تقلل الشهية باقي اليوم وتعزز من فقدان الوزن.

الموز

الصنف الثاني هو الموز، حيث ثبت أن موزة متوسطة الحجم تحتوي على نحو 100 سعر حراري و12% من الاحتياج اليومي للألياف التي تساعد إطالة الشعور بالشبع.

الشوفان

الصنف الثالث هو الشوفان، حيث أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والبروتين، ويمكن لتناوله مع الفاكهة أن يطيل فترة الشعور بالشبع.

التوت

الصنف الرابع هو التوت، حيث يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وعالية من الألياف، بجانب احتوائه على مضادات أكسدة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع إرسالها للخلايا الدهنية.

الأفوكادو

الصنف الخامس هو الأفوكادو، حي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على الإحساس بالشبع دون إدخال الكثير من السعرات الحرارية داخل الجسم.