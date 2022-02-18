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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الهدا والشفا والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
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“الأرصاد” ينبه مكة والباحة وعسير: ضباب مع تدن بمدى الرؤية الأفقية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-18
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الهدا والشفا والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
18 فبراير 2022 – 17 رجب 1443
01:19 AM
تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الهدا والشفا والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
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