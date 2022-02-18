محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن نوع شهير من الخضار يخفض ضغط الدم ويقوي العظام بشكل مذهل

كشف موقع ياهو اليابان عن خصائص سحرية للملفوف ومن ضمنها احتوائه على نسبة عالية من فيتامين يو، موضحا أنه يحافظ على صحة المعدة والاثني عشر.

ويعتبر الملفوف أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، وله تأثير تخثر الدم، والذي يمكن أن يساعد في وقف النزيف وتسريع التئام الجروح والخدوش.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

ويعرف الملفوف بغناه بالكالسيوم، كما أنه يساعد في تخفيف الإثارة الذهنية والتوتر، حيث يعتبر الكرنب مصدرًا جيدًا بشكل خاص لفيتاميناتC وK ، والتي يعتقد أنها تساعد في تقوية العظام.

ويحتوي الملفوف على كمية كبيرة من المعادن – الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم – التي لها تأثير إيجابي على صحة الجسم، كما أن الجزء الخارجي من الملفوف أخضر داكن اللون وغني بالبيتا كاروتين.

ويساعد في الحفاظ على صحة الرؤية ومنع مشاكل الرؤية، إضافة إلى أنه يساعد في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية ويساعد على منع نزلات البرد، وفق “سبوتنيك”.

ويخفض الملفوف ضغط الدم ويساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يؤدي النقص أيضًا إلى ضعف العضلات والخمول.

ويعد حمض الفوليك، الموجود في اللفت والسبانخ، ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتقسيم الخلايا، حيث أنه مفيد بشكل خاص للنساء الحوامل لأنه ضروري لنمو الجنين.