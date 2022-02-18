محمد بن مسعود - الدمام - هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة يومياً!

اكتشف باحثون في كوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون ثلاثين غرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يكونون أكثر سعادة بنسبة 85% من البالغين الأصحاء الذين يأكلون الشوكلاتة بكميات أقل من الكاكاو أو لا يأكلونها أبدا.

وأثبت تحليل البراز للمشاركين في الدراسة أن التحسن في الحالة المزاجية كان مرتبطًا بالتغيرات في البكتيريا المعوية نتيجة لتناول الشوكولاتة.

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وتبين أن هذا ينطبق فقط على الشوكولاتة التي تحتوي على 85% كاكاو (وليس شوكولاتة الحليب المحبوبة). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستهلك باعتدال.

وتعتبر الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو أفضل بشكل عام لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون والمواد المضافة الأخرى مثل الألوان وزيت النخيل.

ويعد الكاكاو المستخدم في صنع الشوكولاتة غني بالألياف والحديد والمواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات كيميائية قوية، كما توجد في النباتات، ومن المعروف أنها تدعم جهاز المناعة وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف والتهاب المفاصل، وفق “سبوتنيك”.

ولفت الباحثون إلى أن “الشوكولاتة الداكنة معروفة منذ فترة طويلة بقدرتها على التأثير على الحالة المزاجية، ولكن هناك بيانات محدودة عن التأثير العاطفي لاستهلاك الشوكولاتة الداكنة بشكل يومي”.