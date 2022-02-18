اخبار الرياضه السعوديه إيغالو يزيد غلته التهديفية

محمد بن مسعود - الدمام - واصل النيجيري إيغالو لاعب الهلال زيادة غلته التهديفية والدخول بقوة على المنافسة على صدارة هداف الدوري في المباراة التي اقيمت أمام الشباب ضمن الجولة 21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استطاع تسجيل هدفين لفريقه ووصل إلى الهدف رقم 14، ليتساوى مع لاعب النصر البرازيلي تاليسكا الذي يملك 14 هدفاً. وقدم إيغالو مستوى فنياً جيداً وكان مصدر خطورة للهجمات الهلالية على مرمى الشباب. يذكر أن هذه هي المباراة الاولى محلياً للاعب إيغالو مع «الزعيم»، حيث كانت المشاركة الأولى له مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية واستطاع تسجيل أول أهدافه مع الهلال أمام الجزيرة الإماراتي في مونديال الأندية الذي اقيم قبل عدة أيام.

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