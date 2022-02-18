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اخبار الرياضه السعوديه (دياز) يواصل تفوقه أمام الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز تفوقه أمام فريق الشباب وذلك بعد فوز فريقه على الفريق الشبابي ضمن الجولة «21» من كأس دوري الأمير ، وكان دياز قابل الشباب (4) مرات سابقة وفاز في«3»مباريات وتعادل في لقاء واحد وسجل 8 أهداف في شباك «الليث» الشبابي.

وبهذا الفوز يكون دياز متفوقا تاريخياً في المواجهات التي يلعبها أمام الشباب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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