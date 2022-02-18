محمد بن مسعود - الدمام - واصل مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز تفوقه أمام فريق الشباب وذلك بعد فوز فريقه على الفريق الشبابي ضمن الجولة «21» من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ، وكان دياز قابل الشباب (4) مرات سابقة وفاز في«3»مباريات وتعادل في لقاء واحد وسجل 8 أهداف في شباك «الليث» الشبابي. وبهذا الفوز يكون دياز متفوقا تاريخياً في المواجهات التي يلعبها أمام الشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه (دياز) يواصل تفوقه أمام الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.