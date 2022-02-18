محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن طريقة سحرية تقلل تكاليف كهرباء المكيفات بنسبة 80%

كشف عدد من العلماء عن طريقة سحرية، يمكنها تخفيض فاتورة الكهرباء المرتفعة للتكييفات في شهور الصيف الطويلة الحارة، بنسبة تصل إلى أكثر من 80%.

وتصل نسبة درجات الحرارة التي يقللها الطلاء الأبيض الجديد في وقت النهار إلى نحو 8 درجات كاملة، فيما تصل درجات التبريد في المساء إلى نحو 12 درجة كاملة.

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ابتكار جديد

وقال زولين روان، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة “بوردو” أن “الطلاء الأبيض” المتكر الجديد عن طريق مزج عدد من المركبات الكيميائية البسيطة يعمل على عكس الضوء وتبريد الأسطح، لأقل من درجة الهواء المحيط بها حيث يعكس نحو 98.1% من ضوء الشمس، مقارنة بباقي الدهانات البيضاء الأخرى.

مكونات سهلة

وعن التركيبات الكيميائية لهذا الطلاء، قال الباحثون إن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تمزج في هذا الطلاء، وتتمكن من عكس ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية. كما استخدم الباحثون أيضا مركبات أخرى مثل كربونات الكالسيوم الموجود في الأصداف البحرية والحجر الجيري، وكبريتات الباريوم المستخدم في تصوير الأشعة السينية وإنتاج البلاستيك.