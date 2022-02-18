محمد بن مسعود - الدمام - 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها ولن تندم ابدا

اشتهر فيتامين “دي” بفوائده الجمة لصحة العظام، كما أنه حظي بمكانة مميزة في عام 2020 على خريطة مكملات دعم وتعزيز المناعة في ظل انتشار جائحة كوفيد.

ونشر موقع Mind Your Body Green، ست فوائد مهمة وضرورية يوفرها هذا الفيتامين لتحسين صحة الجسم بالكامل، منها

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1. قوة العضلات ووظائفها، حيث أنه ثبت عمله على تحسين قوة العضلات.

2. مضادات الأكسدة، وفيها يلعب دوراً في نشاط مضادات الأكسدة.

3. الخصوبة والصحة الإنجابية، حيث كشف بحث جديد أن كلا من النساء والرجال يمكن أن يستفيدوا من الدعم الإنجابي الذي يمكن أن توفره مكملات الفيتامين.

4. صحة الفم وسلامة الأسنان، وفيها يلعب الفيتامين دورا هائلاً في صحة الأسنان والفم بشكل عام، نظراً لدور مكملات “دي” في سلامة العظام ووظيفة المناعة، كما أنه يلعب دوراً في الحفاظ على مينا الأسنان قويةً، ويدعم الاستجابة المناعية للفم إلى جانب تعزيز صحة اللثة.

5. صحة الأمعاء، وفيها تبين أن فيتامين “دي” يؤدي مهمة محورية فيما يتعلق بتنويع ميكروبيوم الأمعاء، كما أن القناة الهضمية الصحية ضرورية أيضاً لامتصاصه بشكل مناسب.