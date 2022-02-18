محمد بن مسعود - الدمام - احذر مادة نتناولها مع المشروبات ولا نعلم خطورتها .. تسبب خطراً حقيقاً على المخ وتلف الدماغ
كشف باحثون أن هناك خطر كبير على المخ من المشروبات المحلاة بالسكر.
وفي هذا السياق أكدوا أن المشروبات المحلاة بالسكر تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ويمكنها أن تؤدي إلى تقدم عمر المخ 11 عاماً إذا تناولناها أكثر من مرتين في اليوم.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
و قال موقع «سبوتنك» يحظى السكر المكرر بسمعة سيئة، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات الجديدة سلّطت أيضاً الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ.
وأظهرت الدراسات أن الإفراط في تناول هذه المشروبات تقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف، وهو حالة مدمرة، تأتي على الذاكرة، وتعيق استقلالية من يعانون منه.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر مادة نتناولها مع المشروبات ولا نعلم خطورتها .. تسبب خطراً حقيقاً على المخ وتلف الدماغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.