محمد بن مسعود - الدمام - احذر مادة نتناولها مع المشروبات ولا نعلم خطورتها .. تسبب خطراً حقيقاً على المخ وتلف الدماغ

كشف باحثون أن هناك خطر كبير على المخ من المشروبات المحلاة بالسكر.

وفي هذا السياق أكدوا أن المشروبات المحلاة بالسكر تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ويمكنها أن تؤدي إلى تقدم عمر المخ 11 عاماً إذا تناولناها أكثر من مرتين في اليوم.

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و قال موقع «سبوتنك» يحظى السكر المكرر بسمعة سيئة، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات الجديدة سلّطت أيضاً الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ.

وأظهرت الدراسات أن الإفراط في تناول هذه المشروبات تقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف، وهو حالة مدمرة، تأتي على الذاكرة، وتعيق استقلالية من يعانون منه.