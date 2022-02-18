هل يحميك زيت الزيتون خطر الإصابة بالزهايمر؟.. دراسة توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في الكلية الأمريكية لأمراض القلب مؤخراً، أن الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون قد تكون وسيلة ناجعة وفعالة في التقليل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضحت نتائج الدراسة التي استغرق إعدادها 28 عاماً أن استهلاك أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً، تفيد بنسبة 29% في التقليل من خطر الوفاة الناتجة عن مضاعفات الإصابة بالمرض، وأبرزها الاضطرابات التنكسية العصبية.

كما يقلل استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز يومياً خطر الإصابة بالمرض في مرحلته الأولى، وذلك وفقاً لتصريحات رئيسة قسم طب الشيخوخة بالكلية، مانيشا باروليكار.