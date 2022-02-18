محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن 5 أسباب لرائحة الفم الكريهة وكيفية التخلص منهاّ!

يعاني البعض من رائحة الفم الكريهة، ولحسن الحظ، فإن غالبية الأسباب المحتملة لهذه المشكلة يمكن إصلاحها.

وحسب المعلومات العلمية التي قدمها طبيبا الأسنان: الدكتورة إينا تشيرن، من جامعة ستوني بروك لطب الأسنان، والدكتور أنجالي راجبال، الحائز درجة الدكتوراه في طب الأسنان من جامعة تافتس في بوسطن ، ماساتشوستس.فأن أسباب رائحة الفم الكريهة هي:

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1. البكتيريا

قالت الدكتورة تشيرن إن البكتيريا هي أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، موضحة: “رائحة الفم الكريهة تسببها البكتيريا التي تعيش في طبقة اللويحات السنية (البلاك) والجير.

2. الفطريات

قال الدكتور راجبال: “أكثر المسببات شيوعا لرائحة الفم الكريهة هو تراكم البكتيريا أو الفطريات على اللسان”.

ووفقا لمؤسسة “مايو كلينيك”، فإن مرض القلاع الفموي أو داء المبيضات الفموي هو عدوى فطرية شائعة يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

3. جفاف الفم

أوضح الدكتور راجبال لموقع “لايف ساينس” أن أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة هي جفاف الفم.

ويحدث جفاف الفم عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من اللعاب. ولهذه الحالة أسباب محتملة عدة، من قبيل الشيخوخة، وبعض الأدوية، وتلف الأعصاب، وبعض الأمراض العصبية مثل الخرف.

4. حمض الجزر

يمكن أن يسبب ارتجاع الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) رائحة الفم الكريهة.

ووجدت الأبحاث المنشورة في مجلة General Internal Medicine في عام 2008 صلة واضحة بين الحالتين بعد إجراء مسح للمرضى الذين عانوا من الارتجاع لمعرفة ما إذا كانوا يعانون أيضا من رائحة الفم الكريهة.

5. حالات صحية أخرى

كشف الدكتور راجبال أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون علامة على حالات صحية أخرى أيضا، موضحا: “الحالات الجهازية مثل مشاكل الجيوب الأنفية، واضطرابات اللوزتين، والسكري، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي، والفشل الكلوي أو الكبدي أو السرطانات يمكن أن تساهم جميعها في رائحة الفم الكريهة”.

وتوصي الدكتورة إينا تشيرن بالروتين التالي للابتعاد عن رائحة الفم الكريهة:

– اغسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين مرتين في اليوم

– الخيط أو الخيط المائي مرة واحدة في اليوم على الأقل

– الشطف بغسول الفم مرة أو مرتين في اليوم

– راجع مقدم الرعاية الصحية للأسنان الخاص بك مرتين في السنة

وإذا لم تتحسن أنفاسك باتباع روتين جيد لنظافة الفم، فستحتاج إلى التحدث إلى طبيب أسنانك، وقد يتطلب الأمر تنظيفا أعمق.

وأوضح الدكتور راجبال: “إن نظام النظافة المناسب أمر بالغ الأهمية لإزالة أي تراكم للويحات اللينة ميكانيكيا قبل أن تتاح لها فرصة التمعدن والصلابة والالتصاق بالأسنان”.

ويلعب النظام الغذائي أيضا دورا في الحفاظ على الأنفاس منتعشة، وهذا لا يتعلق فقط بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الثوم. وشرح الدكتور راجبال: “من المهم أن تبقى رطبا جدا وأن تركز على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي