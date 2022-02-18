محمد بن مسعود - الدمام - علامات على يدك تشير لإصابتك بمرض قاتل في الكبد .. تعرف عليها فوراً

أوضح موقع إكسبريس الطبي أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الأيدي تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني. لافتا إلى ضرورة استشارة الطبيب في الحال.

وحسب “الموقع” يشير اتحاد الكبد البريطاني إلى أنه في المراحل المبكرة من الإصابة بمرض الكبد الدهني، تصبح راحة يد المريض حمراء وتظهر عليها بعض البقع البنية. ومن الأعراض المميزة أيضا، أن تكون الأصابع أعرض وأكثر سمكا في الجزء العلوي من الأسفل.

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وأضاف “الموقع” إذا تحولت أظافرك للون الأبيض، أو لاحظت وجود الكثير من الخطوط البيضاء على أظافرك، عليك زيارة الطبيب في الحال.

وإذا لاحظت وجود ارتعاش في يدك بطريقة غير إرادية، مع وجود بعض الأعراض التي تم ذكرها مسبقا، فهذا يعني بأنك قد تكون مصاب بمرض الكبد الدهني