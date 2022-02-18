محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لقاصدي الحرمين الشريفين، وإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.

وحث معاليه الزوار والقاصدين الالتزام بالإجراءات المتبعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

كانت هذه تفاصيل خبر “السديس” يؤكد على إبراز تطبيق توكلنا والتقيد بالإجراءات الاحترازية لقاصدي الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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