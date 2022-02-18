محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. امرأة تظهر مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها داخل كوخ وسط البرد الشديد يثير ضجة كبيرة عالميا وتفجر أخطر الجرائم في الصين.. تعرف على قصتها (فيديو)
أظهر مقطع فيديو امرأة صينية، مقيدة بسلاسل معدنية من رقبتها، داخل كوخ وسط طقس شديد البرودة، يصل إلى حد الصقيع.
وقد أثارت الصورة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر مقطع فيديو للمرأة على الإنترنت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط دعوات لإجراء تحقيق. بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وبحسب العربية، دفعت الدعوات السلطات الصينية إلى التحقيق في الواقعة، ليتبين لاحقا أن المرأة التي عرفتها السلطات باسم “ليتل بلوم بلوسوم”، والتي تنحدر من مقاطعة يونان البعيدة، الواقعة جنوب غربي البلاد، عثر عليها على مشارف مدينة زوزاهو بمقاطعة جيانغسو أواخر الشهر الماضي، حيث كانت ترتدي ملابس رقيقة.
وبدأت السلطات تحقق في إهمال محتمل من جانب مسؤولين محليين، بينما أثيرت شكوك بأن المرأة ربما تعرضت للاتجار بالبشر. في حين أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية أنها متزوجة من مواطن صيني، ولديها ثمانية أطفال، وتعاني من مرض عقلي خطير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. امرأة تظهر مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها داخل كوخ وسط البرد الشديد يثير ضجة كبيرة عالميا وتفجر أخطر الجرائم في الصين.. تعرف على قصتها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.