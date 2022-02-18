محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. امرأة تظهر مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها داخل كوخ وسط البرد الشديد يثير ضجة كبيرة عالميا وتفجر أخطر الجرائم في الصين.. تعرف على قصتها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو امرأة صينية، مقيدة بسلاسل معدنية من رقبتها، داخل كوخ وسط طقس شديد البرودة، يصل إلى حد الصقيع.

وقد أثارت الصورة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر مقطع فيديو للمرأة على الإنترنت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط دعوات لإجراء تحقيق. بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

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وبحسب العربية، دفعت الدعوات السلطات الصينية إلى التحقيق في الواقعة، ليتبين لاحقا أن المرأة التي عرفتها السلطات باسم “ليتل بلوم بلوسوم”، والتي تنحدر من مقاطعة يونان البعيدة، الواقعة جنوب غربي البلاد، عثر عليها على مشارف مدينة زوزاهو بمقاطعة جيانغسو أواخر الشهر الماضي، حيث كانت ترتدي ملابس رقيقة.

وبدأت السلطات تحقق في إهمال محتمل من جانب مسؤولين محليين، بينما أثيرت شكوك بأن المرأة ربما تعرضت للاتجار بالبشر. في حين أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية أنها متزوجة من مواطن صيني، ولديها ثمانية أطفال، وتعاني من مرض عقلي خطير.