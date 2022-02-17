شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن وفاة والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود

وقال: " بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأمير/ سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود.

وتمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.