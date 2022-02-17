محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مضيفة طيران تضرب راكباً بإبريق قهوة بعد أن قام بهذا الفعل الصادم داخل الطائرة ماذا حدث؟ (فيديو)

اضطرت الخطوط الجوية الأميركية إلى تحويل مسار طائرة كانت متجهة من لوس أنجليس إلى واشنطن، يوم الأحد، إلى مدينة كانساس سيتي، بعد أن سيطر أفراد الطاقم والركاب على رجل أحدث شغباً على متنها.

ووفق بيان صحافي لوزارة العدل، نقلته شبكة سي أن أن، يوم الثلاثاء، حاول الراكب البالغ من العمر 50 عاماً فتح باب خروج الطائرة، ما دفع مضيفة طيران إلى انتزاع إبريق قهوة وضربه مرتين على رأسه.

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وتقدم العديد من الركاب للمساعدة، وفق البيان، بينهم ضابط شرطة أبعد الرجل عن الباب، بينما لكمه أحد الركاب في فكه، وأمسكه آخر من رقبته وسحبه إلى الأرض.

وكانت محاولة فتح باب الخروج خاتمة أحداث شغب على متن الطائرة، منها محاولة وصوله إلى قمرة القيادة. وأخبر مضيفو الرحلة المحققين بأنهم لم يقدّموا إلى الرجل أي كحول في أثناء الرحلة.

وجاء في الإفادة الخطية أنّ الرجل قال للمضيفات إنه سمع أفراداً يؤذون عائلته عبر الهاتف.

وعندما سئل عن هوية هؤلاء، قال للمضيفات إنّ أحدهم كان جالساً بجانبه على متن الطائرة، وآخر يحمل سكيناً.

وورد أنّه أمسك بزجاجة شمبانيا صغيرة من عنقها وحاول كسرها. وبدأ بركل عربة الخدمة ودفعها إلى إحدى مضيفات الرحلة، وهي عربة المشروبات التي لجأت إليها المضيفة كي تخلق مسافة بينها وبينه.

اتُّهم الراكب، بـالاعتداء على مضيفة الطيران وتخويفها، وبالتالي التدخل في أداء واجباتها.

وقال بيان وزارة العدل إنّ الرجل سيبقى رهن الاعتقال، حتى تحديد موعد جلسة الاستماع.