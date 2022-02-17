المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية إستراتيجية من نوع بي-52

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي) و (ف-15 إس) مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.
ويأتي ذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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