المقاتلات السعودية ترافق قاذفة أمريكية إستراتيجية من نوع بي-52

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي) و (ف-15 إس) مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.

ويأتي ذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.