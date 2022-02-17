اخبار الخليج – وزارة الخارجية: البحرين تدعم جميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لجميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة دولة ليبيا الشقيقة بما يحقق الأمن والسلام والنماء، وتدعو جميع الأطراف لتغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وذلك ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مؤكدة على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب الليبي باعتباره المؤسسة الليبية المنتخبة شعبيًا، وثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار.

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