هل عدم ربط حزام الراكب يعتبر مخالفة؟.. “المرور” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطريق.

جاء ذلك في رد من الإدارة العامة للمرور، على سؤال مواطن قال فيه “هل عدم ربط حزام الراكب يعتبر مخالفة؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “مرحبا بك، وفقاً لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم. نشكر تواصلك”.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة سداد المخالفات وآلية استرداد قيمة المخالفة حال قبول الاعتراض.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه : “تم الموافقة على الاعتراض كيف استرد قيمة المخالفة المرورية وهل المبلغ يرجع آليا؟

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وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.