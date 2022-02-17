توضيح من الموارد البشرية بشأن مدة الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدة الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة. وتفاعلت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء، مع سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: «متى تنتهي فتره الإعفاء عن المقابل المالي؟». وقالت الوزارة إنه «يتم إعفاء جميع المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ وفق ضوابط الإعفاء من المقابل المالي، مدة قرار الإعفاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار 14/8/1441هـ». أخبار قد تهمك

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